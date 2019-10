Werbetafel zeigt 30 Minuten lang Pornofilm an Fernstraße

Verkehr mal anders: An einer US-Fernstraße ist für etwa 30 Minuten ein Pornofilm gezeigt worden. Autofahrer zeigten sich irritiert. Offenbar waren Einbrecher für die Aktion verantwortlich.

Detroit. Autofahrern auf einer Fernstraße am Rande von Detroit hat sich ein unerwarteter Anblick geboten: Auf einer elektronischen Werbetafel an der Interstate 75 im US-Staat Michigan war ein Pornofilm zu sehen. Das Video sei am Samstagabend in Oakland County etwa 30 Minuten lang gespielt und dann entfernt worden, teilte die Polizei in Auburn Hills nördlich des Detroiter Zentrums mit. Viele Menschen hätten den Notruf gewählt.

Augenzeuge Chuck McMahon fragte sich nach eigenen Angaben, ob auf der Tafel Werbung für einen Stripclub gemacht worden sei. Ein anderer Augenzeuge, Justin Kammo, ging direkt von einem Hackerangriff auf die Werbetafel aus.

Waren Einbrecher am Werk?

Dem Sender WDIV-TV sagten Ermittler, zwei Menschen seien augenscheinlich in ein kleines Gebäude auf dem Gelände eingebrochen und hätten das Pornovideo auf einen Laptop geladen, der mit der Werbetafel verbunden war. Auf Material aus Überwachungskameras seien zwei Männer in Kapuzenpullovern gesichtet worden. Die Polizei bat die Öffentlichkeit, bei der Identifizierung zu helfen.

Ob es durch das schmutzige Filmchen auf der Leinwand zu Verkehrsbehinderungen auf der Fernstraße kam, ist nicht bekannt.

RND/AP/msc