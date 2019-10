Influencer klärt auf: Das steckt hinter dem “gegessenen” Babydelfin

In einem Video auf Instagram verspeiste der Influencer Inscope21 angeblich einen Babydelfin. Nun hat er in einem Video bei Youtube aufgeklärt, was hinter der Geschichte steckt.

Stuttgart. Viele hatten es bereits vermutet: Der Babydelfin, den Influencer Inscope21 in seiner Instagram-Story verspeiste, war nicht echt. Nun veröffentlichte der Influencer, der mit echtem Namen Nicolas Lazaridis heißt, ein Video bei Youtube. In dem Clip namens „Baby Delfin Statement“. Darin ist zu sehen, wie der Fisch aus Silikon hergestellt und anschließend mit Farbe so angesprüht wird, dass er echt aussieht.

„Welcher Idiot würde so was machen?“, fragt er rhetorisch in die Kamera. „Mit diesem Shitstorm, den man damit erzeugt hat, mitzunehmen, nur um auf dieses Video hier aufmerksam zu machen?“ Dann erklärt er seinen Beweggrund: Zusammen mit der Firma „followfish“, die sich für den Erhalt der Meere einsetzt, hat er die Idee zu dem Schwindel entwickelt. „Ich möchte mit der ganzen Aktion, euch anregen nachzudenken“, sagt der Influencer.

Auf Instagram hatte Lazaridis ein Tiefkühlfach mit dem Silikon-Delfin gezeigt. „Wir haben uns hier einen Supai-Babydelfin sponsern lassen“, behauptete er in dem Clip. Geliefert worden sei dieser von einer Firma, die sich darauf spezialisiert habe, „solche Fische zu fangen“, erklärt er. „Der ist extrem selten“, erzählte er weiter. „Ich habe noch nie so was gegessen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das hier schmeckt.“

Nach dem Posten der Clips war ein regelrechter Shitstorm über den Instagramer hereingebrochen. Andere Influencer bezogen eindeutig Stellung, andere beschimpften ihn aufs Heftigste. „Jeder von euch hat mir gestern ‚Abend eine schöne Beleidigung geschrieben. Was ich auch gut finde“, lautet sein Resümee.