“Berlin Tag & Nacht”-Star Jan Leyk: “Ich bin komplett pleite”

Der Reality-Star Jan Leyk ist komplett pleite. Das verriet er nun in mehreren Videos auf seinem Instagram-Account. Wie es nun weitergeht.

Berlin. Der einstige „Berlin Tag & Nacht“-Schauspieler und Star-DJ Jan Leyk ist bankrott. Das hat der 34-Jährige jetzt selbst in mehreren, emotionalen Videos auf Instagram offenbart. „Das, was mir gerade widerfährt, ist unglaublich“, beginnt Jan Leyk seine lange Botschaft. „Ich habe eine Betriebsprüfung reingeknallt bekommen. Vor anderthalb Jahren, glaube ich, war das ungefähr. Für die Jahre 2014, 2015, 2016. Das sind drei Jahre gewesen bei mir, in denen ich unfassbar viel Geld verdient habe. Das hat auch jeder mitbekommen. “ Und weiter: „Das habe ich auch nie zu einem Geheimnis gemacht, dass es mir gut ging. Ich habe aber auch parallel dazu immer versucht, mein Geld in Dinge zu investieren, die irgendwie einen Mehrwert haben. „

Doch Leyk gibt sich auch selbstkritisch: „Ich habe selber in Saus und Braus gelebt und total viel Geld aus dem Fenster rausgeworfen. Ich habe mir völlig unnützig teuere Uhren gekauft und diesen ganzen Scheiß gemacht.“ Seine Beichte: „Ich bin komplett pleite. Ich werde in die private Insolvenz gehen“, erzählt er schließlich. Momentan sei ihm das aber völlig egal. Er wolle einfach nur gesund werden, lachen können und frei sein. „Dazu brauche ich kein Geld, und dazu brauche ich auch nicht das Finanzamt.“ In seinen zahlreichen Stories berichtet Leyk weiter, dass er mit der Vorgehensweise des Finanzamtes nicht einverstanden sei. Er habe Vorwürfe widerlegen können, doch das sei denen egal gewesen.

RND/kiel