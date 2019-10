Brutale Tat in Frankfurt: Mann tritt schwangerer Frau in den Bauch

Ein 25-jähriger Mann soll in Frankfurt einer schwangeren Frau in den Bauch getreten haben. Das Tatmotiv ist unklar. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, der Tatverdächtige in eine psychiatrische Einrichtung.

Frankfurt. Unglaubliche Tat in Frankfurt: Ein Mann hat einer Frau, die gerade auf dem Weg nach Hause war, unvermittelt seitlich in den Bauch getreten. Bei dem Angriff stürzte die 31-Jährige und ging zu Boden. Sie klagte laut Polizei über Schmerzen am Bauch.

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und den 25-jährigen Tatverdächtigen verfolgt. Sie stellten ihn, woraufhin der Mann die Zeugen mit einer Bierflasche bedrohte. Die gerufene Polizei konnte den Mann festnehmen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht und dort laut Polizei vorsorglich stationär aufgenommen.

Das Tatmotiv ist unklar

Ersten Erkenntnissen zufolge besteht keine Beziehung zwischen der 31-Jährigen und dem Tatverdächtigen. Das Tatmotiv ist unklar. Alkoholisiert war der Mann während der Tat nicht. Ob er unter Drogeneinfluss stand, wird noch untersucht.

Gegen den 25-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Er wurde nach der vorläufigen Festnahme wieder entlassen, kam jedoch in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.

