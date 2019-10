August 27, 2019, Santa Monica, California, USA: Travis Scott and Kylie Jenner attends the Premiere Of Netflix s Travis Scott: Look Mom I Can Fly in Santa Monica at Barker Hangar. Santa Monica USA PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAb173 20190827zapb173074 Copyright: xBillyxBennightx Quelle: imago images/ZUMA Press

Kylie Jenner und Travis Scott: Ist das der Trennungsgrund? Angeblich nehmen sich Kylie Jenner und Travis Scott eine Auszeit von ihrer Beziehung. Jetzt soll auch der Grund für die Trennung bekannt sein. Nach etwas mehr als zwei Jahren und einer gemeinsamen Tochter sollen sich Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28, „Sicko Mode“) angeblich getrennt haben und eine „Beziehungspause“ einlegen, wie US-Medien zuletzt berichteten. Zwar haben sich die Unternehmerin und der Musiker noch nicht dazu geäußert, das US-Magazin „People“ will allerdings den Grund für die angebliche Auszeit kennen. Baby oder Karriere? „Es gab mehrere Probleme, wegen derer sie entschieden haben, eine Pause einzulegen“, erklärt ein anonymer Insider der Zeitschrift. Hauptsächlich seien allerdings unterschiedliche Auffassungen über die Zukunft des Paares Schuld an der Trennung. Während Jenner sich voll auf die Familie konzentrieren und nach Töchterchen Stormi (20 Monate) sogar ein zweites Baby wolle, habe Scott derzeit vorwiegend seine Karriere im Sinn. Außerdem habe sie Vertrauensprobleme. Die Quelle erklärt weiter: „Er hat nicht den Einsatz gezeigt, den sie braucht. […] Travis ist nicht dazu bereit, ihr all das zu geben, was sie möchte.“ RND/wue/spot