Haben sich Willi Herren und seine Jasmin getrennt?

Nach nur einem Jahr Ehe sollen sich laut Medienbericht Willi Herren und seine Frau Jasmin getrennt haben.

Mallorca. Noch vor wenigen Wochen präsentierten sich Ballermannsänger Willi Herren und seine Frau Jasmin in der TV-Show „Das Sommerhaus der Stars“ (RTL) als verliebtes Paar. Doch nun sollen sich die beiden getrennt haben, wie rtl.de berichtet. Demnach würde sich Jasmin Herren bereits eine neue Wohnung suchen und habe für den 3. Oktober sogar einen Umzugswagen bestellt. Außerdem wurden vor der Wohnung Umzugskartons gesichtet.

Im Gespräch mit der „Bild“ dementiert Jasmin Herren allerdings die Trennungsgerüchte. „Willi und ich sind glücklich, er ist der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen will. Von Trennung kann überhaupt keine Rede sein.“ Und was hat es mit den Umzugskartons vor der Tür auf sich? „Ich entrümpele gerade schon mal etwas, weil Willi gerade auf Mallorca ist und ich Zeit dafür habe.“ Auch Willi Herren, der derzeit auf Mallorca ist, will von einer Trennung nichts wissen: „Ich bin mit Jasmin mega-glücklich. Wir haben gemeinsam noch ganz große Pläne.“

