Weil Hebammen fehlen: Geburten in Emden nur noch an Wochentagen

Wer in Emden am Wochenende Wehen bekommt, muss auf eine Klinik in Aurich oder Leer ausweichen. Denn in Emden werden Kinder nur noch von montags 6 Uhr bis freitags 17 Uhr auf die Welt gebracht. Der Grund: Hebammenmangel.

Emden. Schwangere Frauen in Emden und Umgebung können an Wochenenden ihre Kinder nicht mehr im Klinikum Emden bekommen. Der Kreißsaal wird ab sofort freitags von 17 Uhr an bis Montagfrüh um 6 Uhr geschlossen. Grund seien zwei fehlende Hebammen, sagte eine Sprecherin des Hans-Susemihl-Krankenhauses am Freitag. Danach sollen werdende Mütter zu den Kliniken nach Aurich oder Leer ausweichen. Bei durchschnittlich ein bis drei Geburten an Wochenenden in Emden sei dies machbar, begründete das Emder Krankenhaus die Entscheidung.

Das Krankenhaus Emden arbeitet nach weiteren Angaben mit Hochdruck daran, die offenen Stellen zu besetzen. Dies sei aber angesichts des bundesweiten Mangels an Hebammen nicht abzusehen. Seit mehreren Jahren ist auch die Geburtsstation in Norden geschlossen, seit Anfang des Jahres auch die in Wittmund.

RND/dpa/hsc