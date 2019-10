Blake Lively und Ryan Reynolds: Das Baby soll schon da sein

Blake Lively und Ryan Reynolds sind angeblich wieder Eltern geworden. Viel ist über das dritte Kind des Schauspieler-Ehepaars aber noch nicht bekannt.

Sind sie tatsächlich schon zu fünft? Blake Lively (32) und Ryan Reynolds (42) sollen angeblich bereits zum dritten Mal Eltern geworden sein. Das berichten übereinstimmend mehrere US-Medien wie „Us Weekly“ und „People“. Name und Geschlecht des Babys sind allerdings noch nicht bekannt. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, hat bereits zwei Töchter, die vierjährige James und die dreijährige Inez. Die Familie lebt abseits des Rampenlichts an der Ostküste der USA. Anfang Mai hatte Blake Lively bei der US-Premiere von „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ in New York, die sie zusammen mit Reynolds besuchte, ihren Babybauch unter einem gelben Kleid gezeigt und damit die Schwangerschaft öffentlich gemacht.

RND/hub