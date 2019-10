Fahrrad gestohlen – Polizei kauft Junge (6) ein neues

Was für eine Aktion: In Italien wird einem Jungen ein Rad – und das ausgerechnet zu seinem Geburtstag. Die Polizei aber bringt die Welt des Kleinen mit einer wunderbaren Aktion wieder in Ordnung.

Mailand. Als wahre Freunde und Helfer haben sich italienische Polizisten in Mailand erwiesen. Nachdem einem Sechsjährigen dort ausgerechnet an seinem Geburtstag das neue Fahrrad gestohlen worden war, kauften sie ihm kurzerhand ein neues. Wie die Zeitung „Corriere della Sera“ am Samstag berichtete, war das Zweirad samt Schloss verschwunden, als der Junge aus der Grundschule kam. Die Mutter rief die Polizei, die beim Anblick des verzweifelten Kleinen sogleich Geld sammelte und ein neues Rad kaufte.

„Die Welt gehört den Gerechten und Anständigen wie dir.“

Dem Fahrrad fügten die Beamten eine Grußbotschaft bei, mit der sie das Vertrauen des Jungen in die Welt wiederherzustellen versuchten. „Jemand hat am Donnerstagnachmittag versucht, dir den Tag kaputt zu machen, aber er hat es nicht geschafft“, schrieben die Polizisten. „Du sollst wissen, dass die Welt nicht denen gehört, die stehlen. Sie gehört den Gerechten und Anständigen wie dir.“

Seine Mutter zeigte sich gerührt. „Das war eine große Erfahrung für meinen Sohn. Zum ersten Mal hat er begriffen, dass das Böse existiert und die Eltern ihn nicht vor allem schützen können. Aber dann war er sehr bewegt, als er gesehen hat, dass die Guten und Großzügigen gewinnen“, sagte sie – und verriet, dass ihr Sohn nun vielleicht selbst Polizist werden wolle.

RND/dpa