Prominente erzählen: Das ist die witzigste Person in meinem Leben

Die meisten Komiker wollen, dass über sie selbst gelacht wird. Doch wer bringt eigentlich die Comedians privat am meisten zum Lachen? Im RND-Video verraten unter anderem Atze Schröder, Ingo Appelt, Matze Knop und John Cleese ihre Lachgaranten.

Köln. Das Hauptziel eines Comedians ist es, dass über ihn gelacht wird. Doch im Privatleben – da will manch ein Komiker gar nicht immer im Mittelpunkt stehen, sondern auch mal über andere lachen. In einer RND-Umfrage verraten Comedians und Promis, wer sie zu Hause am meisten zum Lachen bringt.

Comedypreisträger Luke Mockridge: „Mein Vater versteht vieles nicht, was ich lustig finde“

Das sind die Gewinner des Comedypreises 2019

Von Lena Obschinsky, Thomas Kielhorn/RND