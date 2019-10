Frau bekommt 100.000 Dollar – bei einem Jahr Smartphone-Verzicht

Ein Jahr ohne Whatsapp, Facetime, Emails auf dem Handy? Das ist für viele Menschen heute wohl unvorstellbar. Elana Mugdan (29) aus New York macht genau das – weil ihr ein Getränkehersteller 100.000 Dollar versprochen hat.

New York. Eine amerikanische Fantasyautorin hat eine für sie große Herausforderung angenommen: Elana Mugdan (29) aus New York darf ein Jahr lang kein Smartphone benutzen. Der Getränkehersteller Vitaminwater hat sie aus einer Vielzahl an Bewerbern herausgesucht und für die Challenge 100.000 Euro ausgelobt. Alternativ zum Smartphone darf Mugdan nur ein Fliphandy, ihren Computer und ihr Amazon Echo verwenden.

Mittlerweile hat Mugdan schon acht Monate hinter sich und schreibt darüber auf Twitter: „Die Zeit, wenn ich mein Handy am meisten vermisse, ist nachts. Nachdem ich meinen Computer ausgemacht habe und bevor ich ins Bett gehe. Ich hatte schrecklich ungesunde Gewohnheiten wie spät-nachts rumscrollen. (…) Das ist ein Grund, warum ich froh bin, dass das Handy weg ist.“

Der Getränkehersteller hat ihr ihr Iphone 5S weggenommen und es gegen ein Flip-Handy getauscht, mit dem Mugdan nur SMS schreiben und telefonieren kann. Im Februar 2020, wenn das eine Jahr rum ist, soll sich Elana außerdem noch einem Lügendetektor-Test stellen. Erst dann bekommt sie das Preisgeld ausgezahlt.

Doch für Mugdan ist schon klar, wie es nach dem einen Jahr weitergeht. Sie sagte zu CNN: „Ich will weiter ohne Smartphone leben, um meiner Gesundheit willen.“

