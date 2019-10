Insgesamt fünf Deutsche in letzten Tagen in Türkei festgenommen

Im Laufe der Woche sind insgesamt fünf deutsche Staatsbürger in der Türkei festgenommen worden. Sie sollen verdächtigt werden, einer illegalen Organisation anzugehören.

Ankara/Berlin. In der Türkei sind im Laufe der Woche insgesamt fünf deutsche Staatsbürger festgenommen worden. Das wurde am Samstag im Auswärtigen Amt in Berlin bestätigt.

Zu den fünf zählt auch eine 58 Jahre alte Deutsch-Türkin aus Hamburg, deren Fall bereits am Freitag bekannt geworden war. Nach Angaben der Kurdischen Gemeinde Hamburg ist sie die Ehefrau des Gemeindevorsitzenden.

Die Betroffenen werden nach Angaben aus dem Außenamt konsularisch betreut. Informationen der kurdischen Agentur Mezopotamya zufolge werden sie unter anderem verdächtigt, einer illegalen Organisation anzugehören. Unklar ist, ob damit die verbotene kurdische PKK gemeint ist.

RND/dpa