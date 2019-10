Beim Oktoberfest: Ex-Sprinter Usain Bolt singt auf der Bühne

Der schnellste Mann der Welt ist auch beim Oktoberfest ganz vorne mit dabei: Usain Bolt besuchte am Wochenende die Wiesn – und griff auf der Bühne zum Mikro.

München. Es war nicht sein erster Wiesn-Besuch – und es wird vermutlich auch nicht sein letzter sein: Usain Bolt hat sich in den vergangenen Jahren bereits als Oktoberfest-Fan geoutet. Am Freitagabend war der ehemalige jamaikanische Sprinter wieder in München und feierte unter anderem in Schützenfestzelt.

Videos zeigen Bolt, wie er dem Queen-Klassiker „We will rock you“ singt und das Publikum dazu auffordert, seinen Namen zu rufen. In den vergangenen Jahren hatte Bolt immer wieder in unterschiedlichen Zelten gefeiert, getanzt und mit Fans Selfies gemacht.

RND/lob