Paar heiratet in Las Vegas – und wird von Rod Stewart überrascht

Sharon Cook und Andrew Aitchison bangten um ihre Hochzeitsreise, als Reiseveranstalter Thomas Cook pleite ging. Am Ende konnten sie doch in Vegas heiraten – und ein Weltstar platzte plötzlich in ihre Zeremonie.

Beinah wäre die Hochzeit von Sharon Cook und Andrew Aitchison ins Wasser gefallen: wegen der Pleite des Reiseveranstalters Thomas Cook konnte das Paar mit seinen 14 Gästen nicht nach Las Vegas fliegen, strandeteam Flughafen in Liverpool.

Nach einem öffentlichen Hilferuf erklärte sich laut dem US-Magazin „People“ Delta Airlines bereit, das Paar und seine Gäste in einem Nachtflug nach Las Vegas zufliegen, damit es die Hochzeitsgesellschaft noch rechtzeitig zum Vermählungstermin schafft. Als sich Cook und Aitchison dann in der Palace’s Venus Garden Chapel das Ja-Wort geben, taucht plötzlich Superstar Rod Stewart auf – und singt eine Akustik-Version von „Have I told you lately“.

Der Sänger war zu dem Zeitpunkt in Las Vegas, weil er seine Show „Rod Stewart – The Hits“ in der Stadt hat. Bräutigam Aitchison twitterte anschließend: „Rod Stewart ist gerade bei unserer Hochzeit aufgetaucht und hat meiner Frau vorgesungen! „Ich kann nicht glauben, was in der letzten Woche passiert ist und das hat das Ganze nur abgerundet. Danke Rod, du hast unsere Traumhochzeit zur absoluten Legende gemacht.“

RND/lob