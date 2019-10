Explosion nach Elektrobrand auf US-Oktoberfest – Vier Verletzte

Bei einer Explosion auf einem Oktoberfest im südkalifornischen Huntington Beach sind vier Menschen verletzt worden. Eine unterirdische Elektroanlage sei in die Luft geflogen, als sie geöffnet wurde.

Huntington Beach. Im südkalifornischen Küstenort Huntington Beach hat die Explosion einer Elektroanlage die Gäste eines örtlichen Oktoberfestes in Schrecken versetzt. Augenzeugen berichteten dem Lokalsender KTLA-TV sogar von drei kurz aufeinanderfolgenden Explosionen am Samstagabend (Ortszeit) in dem Restaurant, das die Feier organisierte. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigte einen gewaltige Feuerzunge, die plötzlich in den Himmel schießt.

Zu dem Zeitpunkt war die Feuerwehr schon da, weil sie zu einem Elektrobrand im Lokal gerufen worden war. Als die Einsatzkräfte eine unterirdische Elektroanlage öffneten, sei diese in die Luft geflogen, sagte Huntington Beachs Feuerwehrchef, Jeffrey Lopez, dem Sender CNN. Vier Menschen, darunter zwei Feuerwehrleute, wurden den Angaben nach leicht verletzt. Die Feuerwehr räumte das Restaurant und brachte den Brand unter Kontrolle. Der Explosionsursache wird laut CNN gemeinsam mit dem Betreiber der Elektroanlage nun nachgegangen. Einige Besucher meinten, davor Gasgeruch wahrgenommen zu haben.

RND/dpa