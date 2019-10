Lkw-Vorfall von Limburg: Der Fahrer war polizeibekannt

Der Mann, der am Montagabend in Limburg mit einem Lkw in acht Autos fuhr, ist bei der Polizei kein Unbekannter. Der 32-Jährige bekam im Sommer eine Anzeige wegen Körperverletzung. Er hatte in Moers (NRW) eine 16-Jährige belästigt.

Limburg/Düsseldorf. Der 32-Jährige, der am Montagabend in Limburg mit einem gestohlenen Lastwagen auf acht Autos aufgefahren war, ist bereits Ende August im nordrhein-westfälischen Moers bei der Polizei auffällig geworden.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hatte der Syrer am 31. August auf der Moerser Kirmes eine 16-Jährige belästigt, danach kam es zu einem Gerangel mit der Mutter des Mädchens.

Anzeige wegen Körperverletzung

Der 32-Jährige bekam deshalb eine Anzeige wegen Körperverletzung. Zunächst hatte das Portal „bild.de“ über die Ermittlungen berichtet. Warum sich der Mann in Moers aufhielt, blieb zunächst unklar. Er lebte in einer Wohnung im südhessischen Langen – rund 80 Kilometer von Limburg entfernt.

RND/dpa/msc