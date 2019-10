Zwei Tote nach Schüssen nahe Synagoge in Halle – erste Festnahme

Mindestens zwei Menschen werden am Mittwoch in Halle durch Schüsse getötet. Die Täter waren auf der Flucht, der Tatort soll an einer Synagoge liegen. Eine Person wurde bereits festgenommen.

Halle. In Halle (Sachsen-Anhalt) sind am Mittwoch Schüsse gefallen, nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen getötet. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug geflüchtet, schreibt die Polizei bei Twitter. Menschen sollten in ihren Wohnungen bleiben oder einen sicheren Ort aufsuchen. Der Vorfall ereignete sich im Paulusviertel, das bestätigte die Polizei dem „MDR“.

In dem Viertel befindet sich auch eine Synagoge. Ob die Schüsse politisch motiviert waren, ist noch unklar. Nach Angaben von Augenzeugen trug der mutmaßliche Täter einen Kampfanzug und mehrere Waffen bei sich. Zudem soll laut der „Bild“-Zeitung auch eine Handgranate auf den jüdischen Friedhof geworfen worden sein. Weiter heißt es, dass es in Wiedersdorf bereits zu einem Schusswechsel gekommen sei.

Der Vorfall fällt auf den höchsten jüdischen Feiertag. Heute ist Jom Kippur (Versöhnungsfest), ein strenger Ruhe- und Fastentag.

Halle-Augenzeuge berichtet

„Aufgrund der aktuellen Ereignisse in Halle erhöhen wir die Schutzmaßnahmen für die Dresdner Synagoge und den jüdischen Friedhof“, bestätigte Polizeisprecher Thomas Geithner (45) gegenüber der „Bild“. Polizisten mit Maschinengewehren werden im Einsatz sein.

14.16 Uhr: Die Stadt Halle/Saale spricht nach den tödlichen Schüssen von einer Amoklage. „Im Zusammenhang mit einer Amoklage hat Oberbürgermeister Dr. Bernd Wiegand den Stab für Außergewöhnliche Ereignisse einberufen“, teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Angriff auf Dönerladen

14.09 Uhr: Ein Augenzeuge berichtet dem Fernsehsender „ntv“, dass ein Mann einen Dönerladen angegriffen habe. Der Besitzer des Döner-Restaurantswar zum Tatzeitpunkt nicht in seinem Laden, wie er „FOCUS“ berichtete. Eine Kundin soll zu den zwei getöteten Personen gehören.

Schüsse in Landsberg

14.00 Uhr: Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Halle der dpa. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort östlich von Halle wollte sie zunächst nichts sagen.

13.50 Uhr: Die Polizei bestätigte bei Twitter die erste Festnahme in dem Fall. Entwarnung können die Beamten noch nicht geben. Die Polizei geht nach eigenen Angaben „von mehreren Tätern“ aus. Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei Halle der dpa.

