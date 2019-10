Mann bei Angriff auf Kirmes in Marburg schwer verletzt

Bei einem Streit auf einer Kirmes in Marburg ist am Abend ein Mann schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Stich im Hals ins Krankenhaus gebracht. Auch Schüsse waren auf dem Stadtfest gefallen – Menschen seien in Panik umhergerannt, so die Polizei.

Marburg. Bei einem Streit auf einer Kirmes in der Innenstadt von Marburg ist am Freitagabend ein Mann durch einen Stich in den Hals schwer verletzt worden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Auf dem Fest seien Schüsse gefallen, deswegen sei die Polizei alarmiert worden. Die Waffe, eine Schreckschusspistole, sei bereits aus der Lahn geborgen worden. Auf der gut besuchten Kirmes habe ein großes Durcheinander geherrscht, Menschen seien aufgeschreckt hin- und hergelaufen, Kinder hätten geweint, mittlerweile habe die Polizei aber „die Gefahrenlage gelöst“.

Mehrere Personen auf der Wache

Es seien mehrere Personen mit auf die Wache genommen worden, es stehe aber nicht fest, wer Opfer, Täter oder Zeuge sei, sagte der Polizeisprecher. Das werde nun ermittelt. Er betonte, es handele sich nicht um einen terroristischen Anschlag.

Wie die „Oberhessische Presse“ berichtete, hatte es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gegeben, bei der der eine dem anderen mit einer Waffe in den Hals stach. Der Verletzte sei von einer Imbissmitarbeiterin bis zum Eintreffen eines Rettungswagens versorgt worden. Der Polizeisprecher konnte noch nicht sagen, um was für eine Tatwaffe es sich handelte.

RND/dpa/msc