Jane Fonda auf Klima-Demo in Washington verhaftet

Hollywood-Ikone Jane Fonda ist auf einer Klimademo in Washinton in Handschellen abgeführt worden. Greta Thunberg habe sie zum Klimaprotest inspiriert, sagt die 81-jährige Schauspielerin. Ihre Aktion wird im Netz gefeiert.

Washington. Hollywood-Legende Jane Fonda ist am Freitag auf einer Klima-Demo in Washington verhaftet worden. Das zeigt ein Video, das in den sozialen Netzwerken geteilt wird.

Zu sehen ist, wie die 81-Jährige von der Polizei in Handschellen abgeführt wird. Die Menge jubelt Fonda zu: „Wir lieben dich, Jane“, ist unter anderem zu hören. Auch im Netz wird die Aktion gefeiert: „Danke, Jane Fonda. Du bist so ein Vorbild!“, schreibt eine Nutzerin.

Inspiriert von Greta Thunberg

Wie die „Washington Post“ berichtet, will Fonda gleich mehrere Monate in Washington bleiben, um an Sit-ins und weiteren Protesten teilzunehmen. Inspiriert dazu habe sie die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg. Mit einer Verhaftung habe die Schauspielerin laut dem Bericht gerechnet. Fonda erklärte der Zeitung, sie sei traumatisiert, weil sich die Menschen angesichts der Klimakrise nicht angemessen verhielten.

Die Schauspielerin ist seit Jahren politisch aktiv. Unter anderem ist sie für ihren Widerstand gegen den Vietnamkrieg bekannt.

RND/msc