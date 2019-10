Robert Forster ist tot – “Breaking-Bad”-Star stirbt mit 78 Jahren

Er spielte in fast 200 Produktionen und war bis zuletzt in Filmen zu sehen: Nun ist Robert Forster gestorben. Ein prominenter Drehpartner nimmt emotional Abschied.

Der amerikanische Schauspieler Er starb im Alter von 78 Jahren an einem Hirntumor, wie eine Freundin der „New York Times“ bestätigte. Brown spielte in seiner rund 50 Jahre langen Karriere in fast 200 Filmen und Serien mit. Zuletzt spielte er in der Netflix-Produktion „El Camino“ – einem Ableger der Serie „Breaking Bad“. Auch in „Breaking Bad“ hatte Forster mitgespielt.

Einem breiten Publikum bekannt wurde Forster in „Jackie Brown“ von Quentin Tarantino. Für diese Rolle wurde er auch für einen Oscar nominiert.

Kollegen reagieren geschockt auf die Nachricht. Bryan Cranston, der mit Forster in „Breaking Bad“ spielte, schrieb auf Twitter: „Ich traf ihn am Set von ‚Alligator‘ vor fast 40 Jahren, und dann wieder bei ‚Breaking Bad‘.“ Er habe nie vergessen, wie nett und großzügig er zu ihm als jungem Schauspieler gewesen sei.