Autofahrer findet verletzte Frau gefesselt und geknebelt am Feldweg

Mönkhagen. An einem Feldweg in Mönkhagen in der Nähe von Lübeck ist am Vormittag eine Frau verletzt, geknebelt und gefesselt gefunden worden. Wie die „Lübecker Nachrichten“ berichten, hatte ein Autofahrer, der für eine kurze Pause in den Feldweg eingebogen war, die Frau entdeckt.

Der Mann alarmierte den Rettungsdienst und die Polizei. Laut ersten Auskünften der Beamten wurde die Frau zunächst im Rettungswagen versorgt. Sie soll nach Informationen der Zeitung Verletzungen an den Händen und im Gesicht haben.

Polizei sichert Reifenspuren

Die Spurensicherung traf wenig später ein. Die Beamten sicherten Reifenspuren, indem sie sie mit Gips ausgossen, und stellten offenbar Kleidungsstücke sicher.

Was der Frau zugestoßen ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar.

RND/msc