Am 15. Juni ist die sogenannte „E-Scooter-Verordnung“ in Deutschland in Kraft getreten.

Fahren ohne Führerschein: E-Roller mit Tempo 40 unterwegs Ohne Führerschein, dafür aber mit rasantem Tempo war ein Mann in Erfurt auf einem E-Roller unterwegs. Polizisten mussten den Fahrer anhalten, was sich als abenteuerliches Unterfangen erwies, da die Bremsen des Rollers nicht funktionierten. Erfurt. Ein Mann, der mit seinem E-Roller mit Tempo 40 durch Erfurt sauste, muss sich jetzt wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Polizisten in einem Streifenwagen hätten gestaunt, als sie dem E-Scooter mit diesem Tempo folgten, berichtete die Polizei am Sonntag. Das Anhalten des Gefährts sei abenteuerlich gewesen, weil der Fahrer für das Bremsen seine Schuhsohlen opfern musste. Die Bremsen des Fahrzeugs hätten nicht funktioniert. 19-jähriger Fahrer ohne Führerschein unterwegs Rein rechtlich handele es sich bei dem leistungsstarken Scooter um ein Kleinkraftrad. Der 19 Jahre alte Fahrer habe jedoch keine Fahrerlaubnis. Zudem habe er falsche Versicherungskennzeichen angebracht. Das Gefährt wurde von der Polizei sichergestellt. Der Fahrer müsse sich auch wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. RND/dpa