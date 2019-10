Goldener Herbst verabschiedet sich in der Wochenmitte

Nach dem warmen Wochenende macht der trübe Herbst noch einen weiteren Tag Pause, bevor es am Mittwoch mit typischem Regenwetter weitergeht. In vielen Teilen Deutschlands sinken die Temperaturen dann auf unter 20 Grad.

Der Herbst hat sich über das Wochenende eine Pause gegönnt, die er noch bis Mitte der Woche beibehält. Am Dienstag wird es noch mal besonders warm und sonnig, ehe Regen und Gewitter wieder typisches Herbstwetter in den Norden bringen.

Dienstag wird warm und sonnig

Am Dienstag erwartet uns vielerorts sonniges Wetter, es bleibt in den meisten Teilen Deutschlands trocken und wir können mit vielen Sonnenstunden rechnen. Es bleibt weitestgehend bei milden Temperaturen um die 20 Grad, im Osten sind örtlich sogar bis zu 25 Grad möglich. Dafür verantwortlich sei die Warmluft der aktuellen Tiefoberseite, wie Wetterexpertin Britta Siebert-Sper vom Wetterdienst Wetterkontor dem RedaktionsNetzwerk Deutschland mitteilte.

Regen zieht über Westen nach Deutschland

Nur im äußersten Westen gelangt von den Beneluxstaaten her kühlere Luft nach Deutschland. Diese bringt im Südwesten und Westen über den Tagesverlauf viele Wolken und einzelne Gewitter, die sich bis abends Richtung Weser ausbreiten werden. Außerdem ziehe von Südwesten ein recht böiger, teils stürmischer Wind auf, so die Expertin. „Dort ist auch Kaltluft Richtung Niederrhein unterwegs, sodass die Temperaturen in den Gebieten unter 20 Grad bleiben werden.“

Wochenmitte bringt Regen und kältere Temperaturen

Für die Wochenmitte prophezeit Siebert-Sper durchwachsenes Wetter: „Am Mittwoch bekommen wir ein Zwischenhoch, was jedoch nicht heißt, dass es überall schön wird.“ In West- und Nordwestdeutschland starte der Tag in vielen Gebieten mit Schauern und niedrigeren Temperaturen. Die 20-Grad-Marke wird lediglich im Süden geknackt, wo weniger Regen erwartet wird. Insgesamt bleiben die Temperaturen bis Ende dieser Woche im Bereich von zwölf bis 20 Grad.

RND/al