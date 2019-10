“Stille ist ohrenbetäubend”: Musical-Star Miguel Cervantes trauert um Tochter (3)

Der “Hamilton”-Schauspieler Miguel Cervantes und seine Frau trauern um ihre gemeinsame Tochter Adelaide. Das Paar teilte die Nachricht in einem rührenden Post bei Instagram.

„Hamilton“-Darsteller Miguel Cervantes und seine Frau Kelly trauen um ihre Tochter Adelaide. Die Dreijährige litt an einer schweren Form von Epilepsie, über die Kelly regelmäßig in einem Blog berichtete.

Cervantes teilte Trauer bei Instagram

Der Schauspieler hatte über die Jahre immer wieder Bilder mit seiner kranken Tochter auf Instagram geteilt. Jetzt sprach das Paar auch in einem Post über die Trauer nach dem Tod ihrer Tochter. Beide posteten noch am selben Tag ein Bild von Adelaides leerem Kinderbett. „Die Maschinen sind aus. Ihr Bett ist leer. Die Stille ist ohrenbetäubend“, schrieb die Frau des Schauspielers unter dem Foto. „Sie ist friedlich und umgeben von Liebe in meinen Armen gestorben. Endlich ist sie von Schmerzen und Anfällen befreit.“

Cervantes Tochter litt an Epilepsie

Wie das „People Magazine“ berichtet, wurde bei Miguel Cervantes Tochter bereits im Alter von sieben Monaten eine schwere Form der Epilepsie festgestellt. Jetzt ist das Mädchen an den Folgen der Krankheit gestorben. Gegenüber dem Magazin bestätigte das Paar den Tod ihrer Tochter, nachdem Adelaide eine Woche zuvor in ein Hospiz gebracht wurde.

Miguel Cervantes, der in Chicago die Hauptrolle in dem Musical „Hamilton“ spielt, teilte außerdem mit, dass er nach einer kurzen Pause wieder zur Show zurückkehren werde.

RND/al