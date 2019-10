Schauspielerin Lina Wendel musste von Hartz IV leben

Schauspieler, die in die Sozialhilfe rutschen – ein großes Problem, über das keiner spricht, sagt Lina Wendel. Ihr sei es ganz genau so gegangen, verriet die 54-Jährige jetzt.

Schauspielerin Lina Wendel („Die Füchsin“) hat als alleinerziehende Mutter früher von Sozialhilfe und Hartz IV leben müssen. „Der Beruf des Schauspielers ist überhaupt nicht familientauglich. Deswegen habe ich mich entschlossen, mich auf die Kleine zu konzentrieren und nicht zu arbeiten. Ich habe dann Sozialhilfe bekommen, später Hartz IV“, sagte sie dem Magazin Bunte. „Vielen Schauspielern geht es so, nur reden die wenigsten darüber.“ Es sei schwer, innerhalb von zweieinhalb Jahren 360 Arbeitstage anzusammeln, sodass man Anspruch auf Arbeitslosengeld habe. „Viele von uns rutschen in die Hartz-IV-Falle.“

„Ich glaube nicht, dass sich meine Tochter als arm empfunden hat“

Mit ihrer Tochter spricht die 54-Jährige nicht über diese schwierigen Zeiten. „Nein, denn wir haben es nicht als hart empfunden. Wir haben weder gehungert noch waren wir obdachlos.“ Sie hätten sehr wenig Geld gehabt und nur selten in den Urlaub fahren können. Aber sie habe immer versucht, Theater, Oper oder sportliche Aktivitäten zu ermöglichen. Zudem sei der von ihr getrennt lebende Vater in den Ferien viel mit dem Mädchen weggefahren. „Ich glaube nicht, dass sich meine Tochter als arm empfunden hat“, so Wendel zu Bunte.

Sie wisse selbst nicht, Warum sie so lange allein geblieben sei, wisse sie selbst nicht, sagte Wendel dem Magazin: „Es war irgendwie immer was zu tun.“ Jetzt sei sie aber bereit für eine neue Liebe: „Der dritte Lebensabschnitt beginnt mit viel Heiterkeit und Arbeit und vielleicht kommt eine neue Liebe dazu. Das wäre wirklich schön.“

RND/seb