Mutter aus Deutschland stirbt in der Türkei – Welle der Hilfsbereitschaft rollt

Ende eines schönen Urlaubs: Eine 27-jährige Deutsche starb an ihrem letzten Abend in der Türkei aus unbekannten Gründen – in ihrem Heimatort helfen alle, um den Schmerz der Hinterbliebenen zu lindern. (Symbolfoto) Quelle: picture alliance / NurPhoto