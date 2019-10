Sexuelle Belästigung: Erneute Vorwürfe gegen Cuba Gooding Jr.

Gerade noch musste sich Cuba Gooding Jr. in New York wegen sexueller Belästigung vor Gericht verantworten, da werden an der anderen US-Küste ähnliche Vorwürfe laut.

US-Schauspieler und Oscar-Gewinner Cuba Gooding Jr. (51) musste sich unlängst wegen eines angeblichen Grapsch-Übergriffs vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft von New York verschob einen ersten Termin diesbezüglich sogar, um die Ermittlungen gegen den Star auszuweiten. Und inzwischen ist der Fall einer weiteren Frau bekannt geworden, der Gooding Jr. ohne Erlaubnis an ihr Gesäß gegriffen haben soll, berichtet die US-Seite „TMZ“.

Schauspieler beteuert seine Unschuld

Das Perfide: Laut des Berichts sei der neueste Vorwurf gegen den Schauspieler zumindest der Polizei und der Staatsanwaltschaft von Los Angeles schon seit dem vergangenen Jahr bekannt. Doch letztere entschied sich damals angeblich aus Mangel an Beweisen dagegen, in diesem Fall Ermittlungen anzustellen – hat sich das im Zuge der neuesten Erkenntnisse etwa geändert?

Bislang wird Gooding Jr. jedenfalls nur in New York der Prozess gemacht, ihm droht eine Haftstrafe von bis zu einem Jahr. Der Schauspieler beteuert bislang stets seine Unschuld.

RND/spot