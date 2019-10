Starkes Unwetter: Flugzeug von William und Kate muss umkehren

Prinz William und Herzogin Kate scheinen bei ihrer Pakistan-Reise vorerst in Lahore gestrandet zu sein – ein starkes Unwetter trägt die Schuld.

Auch Royals sind nicht vor schlechtem Wetter und dessen Folgen gefeit. Eigentlich hätten Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) am vierten Tag ihrer Pakistan-Reise schon längst zurück in Islamabad sein sollen. Doch wie unter anderem der Reporter Richard Palmer via Twitter berichtet, der demnach selbst im Flugzeug war, musste die Landung schließlich wegen eines schweren Gewitters abgebrochen werden.

„Der Herzog und die Herzogin von Cambridge sind zurück in Lahore“, schreibt Palmer. „Wir flogen Richtung Islamabad, umkreisten die Hauptstadt eine Stunde lang, aber konnten in dem heftigen Gewitter nicht landen.“

Ein Tweet der ebenfalls anwesenden Reporterin Rebecca English von der britischen „Daily Mail“ zeigt zudem Aufnahmen, in denen zu sehen ist, wie die Medienvertreter das Flugzeug von William und Kate verlassen – ihrem Text zufolge in Lahore. Es herrsche aber noch ein Funken Hoffnung, dass der Flug bei einem zweiten Versuch in der Nacht auf Freitag doch noch in Islamabad ankommen könnte, schreibt English weiter.

RND/stk/spot