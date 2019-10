Rassistisches Jury-Mitglied? Kim Kardashian fordert Begnadigung von Todeskandidat

Reality-TV-Star Kim Kardashian setzt sich auf Twitter für die Begnadigung eines Todeskandidaten ein. Sie vermutet bei der Urteilsfindung Rassismus.

Oklahoma. Kim Kardashian West setzt sich für die Begnadigung eines Todestraktinsassen in Oklahoma ein. Über Twitter appellierte der Reality-Star diese Woche an Gouverneur Kevin Stitt und das für Begnadigungen zuständige Gremium im US-Staat, den Antrag von Julius Jones zu berücksichtigen. Der schwarze Todeskandidat argumentiert, dass ein rassistisches Jury-Mitglied das Urteil in seinem Prozess beeinflusst habe.

Seine Anwälte haben eine Umwandlung der Todesstrafe in eine Haftstrafe beantragt. Jones wurde wegen eines 1999 verübten Mordes an einem damals 45 Jahre alten Mann verurteilt.

Kim Kardashian immer wieder politisch aktiv

Es ist nicht die erste politische Aktivität der 38-Jährigen. Erst im Sommer war das amerikanische TV-Sternchen zu Gast im Weißen Haus. Damals stellte sie US-Präsident Donald Trump ihr Konzept zu Wiedereingliederung entlassener Straftäter ins Arbeitsleben vor.

RND/AP