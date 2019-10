Nach Streit weggelaufen: Wo ist die 15-jährige Britney aus Potsdam?

Wo ist Britney? Die Polizei in Potsdam fahndet seit Tagen nach einem 15-jährigen Mädchen – bislang ohne Erfolg.

Potsdam. Die Polizei in Potsdam sucht nach der 15-jährigen Britney. Das Mädchen war nach einem Streit mit ihren Eltern am Dienstagabend verschwunden und wird seitdem vermisst. Inzwischen hat die Polizei eine Ermittlergruppe eingerichtet.

„Die Gruppe besteht aus bis zu zehn Polizisten und hat sofort mit der Arbeit begonnen“, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion West am Freitag. Nach Angaben der Polizeisprecherin gibt es nach wie vor keine Anhaltspunkte für eine Straftat. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Bislang seien vier Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Sie hätten aber nicht zum Auffinden des Mädchens geführt.

Aktive Suche vorerst eingestellt

Am Mittwochmorgen wurde an einer Uferstelle im Nuthepark in der südlichen Potsdamer Innenstadt eine Tasche mit persönlichen Gegenständen der 15-Jährigen gefunden, darunter auch Bekleidung. Polizisten suchten bis Donnerstagabend vergeblich mit zwei Hunden, einer Drohne, einem Hubschrauber und Tauchern der Wasserschutzpolizei nach dem Mädchen. Die aktive Suche wurde nun vorläufig eingestellt. Es gebe keine Verdachtspunkte, an denen man noch aktiv suchen könnte, sagte die Polizeisprecherin der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“. Sobald es neue Anhaltspunkte über den Aufenthaltsort des Mädchens gebe, gehe es weiter.

Da für das Mädchen eine Gefahr für Leben und Gesundheit nicht auszuschließen sei, bittet die Polizei die Bevölkerung weiter um Mithilfe. Die Vermisste ist etwa 1,60 Meter groß, schlank, hat dunkle Hautfarbe und braune schulterlange Haare. An dem Tag ihres Verschwindens war sie mit einem weißen T-Shirt und blauer Jeans bekleidet.

