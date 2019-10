Flüchtlingsunterkunft aus Auto heraus beschossen

300 Menschen leben in einer Flüchtlingsunterkunft in Obermehler in Nordthüringen. Der dortige Wachschutz wurde in der Nacht zum Sonntag Augenzeuge, als aus einem Auto auf die Unterkunft geschossen wurde.

Obermehler. Auf eine Flüchtlingsunterkunft in Obermehler (Unstrut-Hainich-Kreis) ist mit einer Schreckschusswaffe geschossen worden. Die Schüsse fielen in der Nacht zum Sonntag aus einem fahrenden Auto heraus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie geht von einem ausländerfeindlichen Hintergrund aus, wie eine Sprecherin sagte. Mitarbeiter eines Wachschutzes hätten das Auto gegen Mitternacht beobachtet, als es sehr langsam an dem Gelände vorbeifuhr. Sie hörten aus dem Fahrzeug heraus mehrere Schüsse und eine ausländerfeindliche Parole.

Verletzt wurde durch die Schüsse niemand. Zu dem Zeitpunkt habe sich keiner der Bewohner außerhalb der Gebäude befunden. In der aus zwei Wohnblöcken bestehenden Unterkunft leben laut Landratsamt derzeit rund 300 Menschen. Ein Suchhund der Polizei fand in der Nähe des Haupttors mehrere Patronenhülsen. Eine Fahndung nach dem Auto blieb zunächst ohne Erfolg.

Staatsschutz in Ermittlungen eingebunden

Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz auf. Der Staatsschutz sei in die Ermittlungen eingebunden, sagte eine Sprecherin. Der Landtagsfraktionschef der Grünen, Dirk Adams, sprach von einer abscheulichen Tat. Sie zeige, „wie Hetzreden in Gewalt münden“. Adams verwies darauf, dass in der Unterkunft viele Kinder leben. Thüringens Justiz- und Migrationsminister Dieter Lauinger (Grüne) erklärte, der Rechtsstaat werde mit aller Härte gegen solche Vorfälle vorgehen.

RND/dpa