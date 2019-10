Nach Hochzeit: Oliver Pocher trägt Braut über Schwelle – dann platzt ihm die Hose

Ob es ein gutes Zeichen ist, wenn dem frisch gebackenen Ehemann die Hose reißt, während er seine Frau über die Türschwelle trägt? Diese Frage stellt sich Oliver Pocher, dem genau das passiert ist. Das Video dazu postete der Comedian bei Instagram.

Oliver Pocher und seine Amira Aly haben „Ja“ gesagt. Im engsten Kreis mit nur 13 geladenen Gästen hat der Komiker seine schwangere Freundin auf den Malediven geheiratet und das Eheleben – in gewohnter Pocher-Manier – mit jeder Menge Humor gestartet. Dass es sich dabei jedoch um alles andere als einen einstudierten Gag handelt, zeigt ein Instagram-Video, das der frisch gebackene Ehemann auf seinem Kanal gepostet hat. Dieses zeigt nämlich, wie der 41-Jährige seine 26-jährige Ehefrau über die Schwelle in das gemeinsame Ferien-Appartement tragen möchte. Dies gelingt ihm zwar, jedoch nicht ganz ohne Einbußen: Denn dem Comedian platzt während der romantischen Schwellen-Tradition die Hose seines Anzugs.

Oliver Pocher wäre natürlich nicht Oliver Pocher, wenn er das Ganze nicht mit jeder Menge Humor nehmen würde. Auch seine Frau zeigt sich sichtlich amüsiert über die geplatzte Hose. Und Olli Pocher? Postet das Video, das von der Szene entstanden ist, natürlich mit entsprechend lustigem Kommentar auf seinem Social Media-Account: „Ist es eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man die Braut über die Türschwelle trägt und die Hose reißt …!? Frage für einen Freund …“

Strip-Einlage von Oliver Pocher für seine Braut

Dass Oliver Pocher sich selbst nur selten ernst nimmt, stellte der Comedian bereits wenige Tage zuvor unter Beweis, als er ein Video postete, auf dem er als „Stripper“ des Junggesellinenabschiedes seiner Amira im Einsatz ist. Mit den Worten „Jede Frau bekommt den Junggesellenabschied, den sie verdient auf den Malediven! Hier sehen sie „UNMAGIC MAIK XXS“ mit einer MEGA PERFORMANCE!! (Jetzt günstig buchen, auch für Ihre Weihnachtsfeier…und nächstes Jahr auf Tour mit „Tanzen ist mein Leben“)“ kommentierte er den Post, der fast 140.000 Mal bei Instagram angeklickt wurde.

So viel scheint also sicher: Der Start in die Ehe Oliver Pochers war alles andere als langweilig.

RND/liz