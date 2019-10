39 Tote in Lkw-Container in Großbritannien entdeckt

In einem Lkw-Container in Thurrock sind 39 Tote entdeckt worden. Das gab die Polizei am Mittwoch bekannt. Ein 25-jähriger Lkw-Fahrer aus Nordirland wurde wegen Mordverdachts festgenommen.

Thurrock. 39 Leichen sind in einem Lkw-Container im britischen Thurrock (Grafschaft Essex) entdeckt worden. Das teilte die örtliche Polizei am Mittwoch mit. Die Einsatzkräfte waren laut einem Bericht der BBC in der Nacht gegen 2.40 Uhr vom Rettungsdienst alarmiert worden.

Der Lkw-Fahrer, ein 25-Jähriger aus Nordirland, sei wegen Mordverdachts festgenommen worden. Der Lastwagen war offenbar aus Bulgarien gekommen und über Holyhead (Wales) nach Großbritannien eingereist.

Nach ersten Erkenntnissen sollen 38 Erwachsene und ein Teenager gestorben sein. Die Behörden versuchen, sie zu identifizieren, teilte die Polizei mit. Es wird erwartet, dass dies lange dauern wird. Die Polizei arbeite bei den Ermittlungen eng mit ihren Partnern zusammen. Der Waterglade Industrial Park in Thurrock wurde abgesperrt.

