Christian Rach schließt Restaurant – und prophezeit eine “Katastrophe”

TV-Koch Christian Rach schließt sein Steakrestaurant in Hamburg – und prophezeit der Branche eine düstere Zukunft.

Hamburg. Fernsehkoch Christian Rach sagt der deutschen Gastronomie eine dunkle Zukunft voraus. „Es wird eine Katastrophe kommen“, prophezeite Rach am Rande der Verleihung der „Goldenen Bild der Frau“ am Mittwochabend. Dem Gastgewerbe fehlten 5000 Arbeitskräfte, klagte der TV-Koch. Dies werde nicht ohne Folgen bleiben. Am Dienstag war bekanntgeworden, dass der bekannte Gastronom sein letztes Restaurant „Rach & Ritchy“ in Hamburg schließt, für das er laut eigenen Angaben zuletzt lediglich als Vermieter auftrat.

Ferner verriet der Kochbuchautor bei dem Event, auf dem Frauen für ihr soziales Engagement geehrt wurden, dass er sich mehr weibliche Politikerinnen wünsche. „Ich bewundere starke Frauen. Davon haben wir in Deutschland glücklicherweise sehr viele“, sagte der 62-Jährige, der durch die TV-Sendung „Rach, der Restauranttester“ deutschlandweit bekannt wurde.

RND/dpa