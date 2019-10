Fans spekulieren: Wird Bachelor Andrej Mangold bald Vater?

Auf Instagram hat Bachelor Andrej Mangold ein scheinbar harmloses Pärchen-Foto gepostet. Doch seine Fans wollen darauf einen Babybauch entdeckt haben. Wird der Bachelor bald Vater?

Ein Foto auf Instagram hat unter den Fans von Bachelor Andrej Mangold für heftige Spekulationen gesorgt. Der Rosenkavalier und seine Auserwählte Jennifer Lange stehen sich dort eng aneinandergeschmiegt gegenüber, die Hände berühren zärtlich Gesicht und Nacken des Partners. Auf den ersten Blick eines von vielen verliebten Pärchen-Bildern. Doch an Jennifers sonst so sportlichem Bauch wölbt sich der Pullover eindeutig nach vorne. Ist die 26-Jährige schwanger?

Andrej Mangold hat einfache Erklärung für Wölbung an Jennys Bauch

„Ich kann da gar nichts in die Richtung bestätigen, sondern eher dementieren. Da ist nichts am kommen“, so Mangold auf Nachfrage von „RTL“. Doch woher kommt dann die Wölbung am Bauch? „Wir hatten ein Shooting mit Herbst- und Winterklamotten und Jennifer hatte einen Pulli an, der etwas lockerer war und wir haben uns bei dem Shooting bewegt – und deswegen ist das in dem Moment, als es abgeknipst wurde, vielleicht so ein bisschen als ob da vorne was wächst“, erklärt er im Interview.

Der Bachelor von 2019 muss seine Fans also leider enttäuschen: Ein Baby scheint bei ihm und Jennifer nicht unterwegs zu sein. „Ich weiß da nichts von und sie auch noch nicht, deshalb steht da auch kein Bachelor-Baby an“, so Mangold zu „RTL“. Doch was nicht ist, kann ja noch werden.

RND/mat