Ex-“GNTM”-Kandidatin Marie Nasemann bekommt ein Baby

Schöne Nachrichten von Model Marie Nasemann: Die ehemalige “Germany’s next Topmodel”-Kandidatin ist schwanger, wie sie auf Instagram verriet.

Model und Schauspielerin Marie Nasemann (30) erwartet ein Kind. Das verriet die 30-Jährige auf Instagram. „3 is ne Party, happy birthday to the father of the baby in my belly“ (zu Deutsch: „Alles Gute zum Geburtstag an den Vater des Babys in meinem Bauch“), schrieb sie auf Instagram zu einem Pärchen-Selfie, auf dem ihr Partner ein Ultraschallbild in die Kamera hält. Nicht nur die Fans freuen sich mit den beiden, auch von prominenten Kolleginnen wie Yvonne Catterfeld, Lea van Acken, Rebecca Mir oder Cathy Hummels gibt es schon Glückwünsche auf Instagram.

Fehlgeburt machte sie im April öffentlich

Im April hatte Marie Nasemann in ihrem Blog „Fairknallt“ öffentlich gemacht, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat. Detailliert erzählte die einstige „GNTM“-Kandidatin, wie sie und ihr Partner sich auf das Baby gefreut haben. „Mit einer App suchten wir nach Kindernamen und hatten uns nach kurzer Zeit für den Fall, dass es ein Mädchen wird, schon auf einen Namen geeinigt“, so Nasemann.

Bei einem Ultraschall in der achten Schwangerschaftswoche folgte der Schock: „Nichts Weißes, kein Punkt, kein Herzschlag.“ Sie musste unter Vollnarkose operiert werden. Mit ihren offenen Worten wolle sie andere Frauen ermutigen, „offen mit dem Thema umzugehen“, schrieb sie damals.

