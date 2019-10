Eingeschalteter Vibrator in Mülltonne löst Polizeieinsatz aus

Mitten in der Nacht hören Anwohner in Essen plötzlich merkwürdige Geräusche. Am Morgen rückt die Polizei ein. Des Rätsels Lösung: Ein Vibrator in einer Mülltonne.

Essen. Ein eingeschalteter Vibrator in einer Mülltonne hat einen Polizeieinsatz in Essen ausgelöst. Anwohner hätten in der Nacht zum Freitag seltsame Geräusche gehört und am Morgen schließlich die Polizei verständigt, erklärten die Beamten.

Vibrator auf höchster Stufe

Demnach hatten die Zeugen den Verdacht, dass die merkwürdigen Töne aus einem geparkten Auto kommen. Polizisten vor Ort konnten die Situation jedoch schnell aufklären. In einer Mülltonne fanden sie das rosafarbene, „in Betrieb befindliche Spezialgerät“, wie es in der Mitteilung hieß. Dieses habe auf höchster Stufe „seine Vibrationen lautstark über die Containerwand an die Nachbarschaft“ abgegeben.

Die Beamten schalteten den Vibrator aus und beendeten ihren Einsatz.

RND/dpa