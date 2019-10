Daniela Büchner: Emotionaler Post zum 50. Geburtstag von Jens

Jens Büchner hätte am Mittwoch seinen 50. Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass widmet ihm seine Ehefrau Daniela einen emotionalen Post auf Instagram.

Sein plötzlicher Tod bestürzte Freunde, Fans und besonders seine große Patchwork-Familie: Jens Büchner (1969–2018) wäre am heutigen 30. Oktober 50 Jahre alt geworden. Ehefrau Daniela (48) erinnert mit einem emotionalen Geburtstagspost auf Instagram an den Ehrentag des „Goodbye Deutschland“-Stars. „Happy Birthday, du schöner Mensch von innen und außen“, lauten ihre liebevollen Worte zu einem Pärchen-Bild, auf dem sie glücklich in die Kamera blicken.

„Wir werden nur über dich reden“

„Deinen runden Geburtstag heute wolltest du nicht groß feiern (die Zahl gefiel dir nicht so). Du hattest Urlaubspläne, überhaupt viele Pläne. Aber dieser (…) Krebs hat unsere Pläne zerstört.“ Sie vermisse ihn sehr, sei sich aber sicher, dass er immer bei ihr sei. Zudem verrät sie, wie sie den besonderen Tag verbringen wird: „Wir werden heute mit einigen Leuten zusammensitzen, deine Lieblingssuppe essen, uns Fotos anschauen und nur über dich reden. Und eines Tages werden wir wieder zusammen sein.“

Daniela und Jens Büchner lernten sich 2015 kennen. Zwei Jahre später feierten sie Hochzeit. Gemeinsam bekamen sie die Zwillinge Jenna und Diego (3). Daniela brachte außerdem Joelina, Volkan und Jada mit in die Ehe. Jens hat zudem die Kinder Jenny, Leon und Jessica. Jens Büchner starb am 17. November 2018 in Palma auf Mallorca an Lungenkrebs.

RND/eee/spot