Halloween: So feiern die Royals, Pink und deutsche Schauspieler

Längst wird Halloween nicht mehr nur in den USA gefeiert. Promis aus der ganzen Welt kaufen sich die gruseligsten Outfits für den 31. Oktober – und lassen ihre Fans an ihren Partys teilhaben.

Wer am 31. Oktober abends zu Hause ist, kommt wohl um Halloween nicht drumherum: Rund um die Welt klingeln Kinder, Jugendliche und manchmal auch Erwachsene an Haustüren und sammeln Süßigkeiten. Die Suche nach dem besten Kostüm? Jedes Jahr die gleiche Herausforderung! Das gilt auch für die Promis in Deutschland und der Welt.

Auf Instagram lassen einige ihre Fans an den Feierlichkeiten teilhaben. So geht zum Beispiel Sängerin Pink („Just like a pill“) mit ihren Kindern Willow und Jameson zum Kürbiskaufen.

Das royale Paar Harry und Meghan schickt Grüße an seine Follower. Die beiden posteten ein Foto von sich mit verkleideten Menschen im Hintergrund, schrieben dazu: „Happy Halloween! Wir wünschen euch allen sicherere und spaßige Halloween von unserer Familie (und unserem kleinen Kürbis).“

Schauspieler Ralf Möller zeigte Instagram ein gruseliges Foto mit Vampirzähnen, schrieb dazu: „Vor einiger Zeit ‚Probeaufnahmen‘ für einen Heimatfilm. 6 Stunden Make-up, Happy Halloween!“

GZSZ-Schauspielerin Valentina Pahde zog mit Kollegin Anne Menden um die Häuser, stylte sich dafür blutverschmiert und mit Spritze im Hals.

Jorge Gonzalez zeigt seinen Followern ein Outfit als gruselige Fledermaus, befestigt an Seilen von der Decke.

RND/lob