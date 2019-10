Waldbrände: Sofia Richie kassiert Shitstorm nach Instagram-Post

Model Sofia Richie hat auf Instagram ein Foto von sich hochgeladen und die Santa Ana Winde für ihre chaotische Frisur verantwortlich gemacht. Daraufhin brach ein Shistorm los.

Los Angeles. Mächtiger Shitstorm für Model Sofia Richie (21): Zu einem Instagram-Selfie schrieb die Tochter von Schmusesänger Lionel Richie (70), dass die „Santa Ana Winde“ für ihre chaotische Frisur, einen Messy Bun, verantwortlich seien. Diesen Kommentar empfanden einige ihrer Fans im Hinblick auf die in Kalifornien wütenden Waldbrände allerdings als „armselig“ und „taktlos“. Ihre Fans kritisieren, dass Menschen ihr Zuhause verlieren, während sich das Model über eine unordentliche Frisur Sorgen mache.

Die berüchtigten trocken-heißen Santa-Ana-Winde entfachen die Feuer weiter an. Sofia Richie hat bisher weder ihren Post noch den Kommentar dazu angepasst. In ihrer Instagram Story schickte sie jedoch allen, die von den Waldbränden betroffen sind, „ihre Liebe und Gebete“. Außerdem schrieb sie: „Bitte bleibt in Sicherheit“. Ein fader Beigeschmack bleibt.

RND/cam/spot