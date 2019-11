Flugzeug in Florida bei Stuart Air Show abgestürzt – wohl ein Toter

Die Audi Stuart Air Show gehört mit ihren Atem raubenden Stunts zu den jährlichen Showhöhepunkten in Florida. Drei Tage zeigen dort Piloten ihr Können. Diesmal gab es einen Schock – am Auftakttag stürzte ein Flugzeug ab.

Unglück zum Auftakt der Stuart Air Show im Martin County in Florida. Das Sheriffbüro des Countys teilte dem lokalen Fernsehsender WPTV in West Palm Beach, Florida, am Freitagnachmittag mit, dass ein Flugzeug abgestürzt sei.

Ein Foto, das bei Twitter gepostet wurde, zeigte ein kleineres Flugzeug, das mit zerschellten Flügeln auf einer grünen Wiese, dem Witham Field, liegt. Ein anderes Foto zeigt eine dicke Rauchwolke, die zum Himmel aufsteigt. Gerüchteweise handelt es sich um eine Maschine des Typs Grumman OV-1 Mohawk, ein Überwachungs- und Kampfflugzeug.

Zunächst war unklar, was den Absturz verursacht hatte und ob es Verletzte oder gar Todesopfer gab. In der Folge bestätigten sich aber erste Meldungen, dass ein Mensch bei dem Unfall ums Leben gekommen war. Die Audi Stuart Air Show sollte am Freitag um 17 Uhr beginnen, sie dauert bis zum Sonntag. In Florida gehört sie mit ihren Atem raubenden Flugzeugstunts zu den jährlichen Veranstaltungshöhepunkten der Treasure Coast. Wie die Veranstalter mitteilten, seien Ermittler vor Ort. Absolute Sicherheit müsse hergestellt werden, bevor man mit den Vorführungen weitermachen könne.

