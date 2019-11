Briefmarke zum “Beat-Club” – Moderatorin Uschi Nerke feiert

Der “Beat Club” war 1965 die erste Sendung im Fernsehen, die Pop und Rock ins deutsche Fernsehen brachte. Jetzt würdigt die Deutsche Post die Show mit einer Sondermarke. Am Wochenende feierte die 75-jährige Ex-Moderatorin Uschi Nerke Erinnerungen an die Pioniertage des Jugendfernsehens.

Bremen. Vor einem halben Jahrhundert moderierte Uschi Nerke den „Beat-Club“ – am Wochenende hat die 75-Jährige bei Radio Bremen die Erinnerung an die legendäre Pop-Sendung gefeiert. Die Deutsche Post würdigte den „Beat-Club“ an diesem Tag mit der Herausgabe einer Sondermarke.

Die Architekturstudentin Nerke wurde das Gesicht des „Beatr-Club“

Die Sendung des kleinsten ARD-Senders brachte 1965 erstmals englischsprachige Pop- und Rockmusik ins deutsche Fernsehen, und die damalige Architekturstudentin Nerke wurde das Gesicht des „Clubs“. Die laute Livemusik, die tanzenden Jugendlichen, Go-go-Girls und kurze Miniröcke verstörten das ältere Publikum. Bei jungen Leuten wurde der „Beat-Club“ schnell populär.

Über die Jahre traten Stars wie Sonny & Cher, Gerry and the Pacemakers, Yes, Jethro Tull oder Deep Purple auf. „Für viele Menschen ist der „Beat-Club“ nach wie vor etwas ganz besonderes, eine Erinnerung an die Jugend und das Erwachsenwerden, den Aufbruch in eine neue Zeit“, sagte Radio-Bremen-Intendantin Yvette Gerner.

Die Briefmarke zum „Beat-Club“ kostet 1,10 Euro

1972 wurde der „Beat-Club“ eingestellt, Nachfolger wurde der „Musikladen“. In der Briefmarkenserie „Deutsche Fernsehlegenden“ sind schon „Dinner for One“, „Das Millionenspiel“ und „Raumpatrouille Orion“ erschienen. Die Marke zum „Beat-Club“ kostet 1,10 Euro.

RND/dpa