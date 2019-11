Jan Josef Liefers über Massendemo in DDR: Wusste, wir werden gesehen

Vor 30 Jahren hielt er bei der größten Massendemonstration in der DDR-Geschichte eine Rede. Schauspieler Jan Josef Liefers wusste schon damals um den Stellenwert der Pressefreiheit. Den Wert der Pressefreiheit hob er am Montag nochmals als Laudator bei der Verleihung eines Preises des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) hervor.

Berlin. Der Schauspieler Jan Josef Liefers hat 30 Jahre nach der größten Massendemonstration in der DDR-Geschichte für Demokratie auf dem Berliner Alexanderplatz den Wert der Pressefreiheit hervorgehoben. Die Freiheit des Worts sei heute Bestandteil der Verfassungen vieler Länder, sagte Liefers am Montag als Laudator bei der Verleihung eines Preises des Verbands Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) an die Organisation Reporter ohne Grenzen in Berlin. Das sei keine Selbstverständlichkeit und kein Naturgesetz.

Liefers war damals auch auf der Massendemo am 4. November 1989 dabei und hielt eine Rede. Er habe gewusst: „Wir werden gesehen.“ Von Medien, die berichten würden. „Was gesehen wird, über das kann berichtet werden“, sagte Liefers. Er betonte auch: „Wenn die Pressefreiheit fällt, dann fallen auch alle anderen Freiheiten.“

VDZ-Preis wird seit 2015 verliehen

Der Verein Reporter ohne Grenzen dokumentiert weltweit Verstöße gegen die Presse- und Informationsfreiheit. Die deutsche Sektion ist seit 1994 von Berlin aus aktiv. Sie ist Teil der 1985 gegründeten internationalen Organisation.

Der VDZ-Preis wird seit 2015 an Personen verliehen, die sich für freie Presse einsetzen. Zu den bisherigen Preisträgern zählt unter anderen der Journalist Can Dündar aus der Türkei.

