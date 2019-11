Hugh Hefners Sohn Cooper heiratet “Harry Potter”-Star

“Wir könnten nicht glücklicher sein”: Die Schauspielerin Scarlett Byrne und Hugh Hefners Sohn Cooper haben sich das Jawort gegeben. Die beiden heirateten in Kalifornien, eine große Party soll folgen.

Cooper Hefner (28), der Sohn des verstorbenen „Playboy“-Gründers Hugh Hefner (1926-2017), hat seine Verlobte Scarlett Byrne (29) geheiratet. Die Schauspielerin ist bekannt für ihre Rolle der Pansy Parkinson in einigen „Harry Potter“-Filmen. Cooper Hefner verkündete die Nachricht über die Hochzeit in Kalifornien bei Instagram. Dort postete er mehrere Fotos von sich und seiner Braut.

„Ich liebe dich, Cooper“

„Scarlett und ich haben es offiziell gemacht und wir beide könnten nicht glücklicher sein“, schrieb der Unternehmer in dem Post. „Auf ein Leben voller Liebe, Glück, Abenteuer und großen Zielen, Mrs. Hefner.“ Und er fügte hinzu: „Ich liebe dich so sehr und freue mich sehr darauf, unsere Hochzeitsfeier in den kommenden Monaten zu planen. Ich liebe dich, Scarlett.“

Auch die Schauspielerin teilte auf Instagram ein Bild von der Eheschließung: „Cooper und ich sind begeistert darüber, euch mitteilen zu können, dass wir offiziell verheiratet sind. Wir freuen uns darauf, unsere Hochzeit in den kommenden Monaten zu planen, dann werden wir mit unseren Freunden und unserer Familie weiter feiern.“ An ihren Mann schrieb sie: „Ich liebe dich, Cooper. Ich bin stolz darauf, an deiner Seite zu sein, als deine Partnerin, deine Freundin und deine Frau. Ich kann es kaum erwarten, weiter unser gemeinsames Leben aufzubauen.“

