Mit Sohn im Watt verschwunden: Mutter spricht über die Gründe ihrer Flucht

Sieben Seiten, darunter viele Anschuldigungen: Die Mutter, die ihr Verschwinden im Watt vor Brunsbüttel vorgetäuscht hat, soll sich in einem ausführlichen Brief für ihre Flucht gerechtfertigt haben. Darin erhebt sie auch schwere Vorwürfe gegen den Vater ihres Sohnes.

Seit gut drei Wochen ist die 41-jährige Mutter Cora A. gemeinsam mit ihrem achtjährigen Sohn verschwunden. Die Polizei sucht per Haftbefehl nach der Frau, die ihren Selbstmord im Watt vor Brunsbüttel vorgetäuscht hatte. Jetzt hat sie offenbar einen siebenseitigen Brief an mehrere Medien geschickt, darunter an die „Bild“-Zeitung. In der Email rechtfertigt sie demnach ihre Flucht.

Von dem eigens angelegten Mail-Account „Watt Mutter“ soll die 41-Jährige ihre Sicht der Dinge mitgeteilt haben. Der Mail hänge eine Datei über sieben DIN-A4-Seiten an, auf denen sie schildert, warum sie Deutschland verlassen habe. Die Polizei bestätigte, dass eine Mail eingegangen sei, deren Echtheit aber noch nicht verifiziert worden sei. Allerdings seien mehrere offizielle Dokumente beigefügt worden.

41-Jährige wollte ihren Sohn vor seinem Vater beschützen

In dem Brief gibt die 41-Jährige laut „Bild“ an, dass nicht die anstehende Haftstrafe Grund für ihre Flucht sei. „Ich habe nicht versucht, mich von der Haftstrafe zu befreien oder davonzulaufen, sondern ich möchte mein Kind beschützen“, zitiert die Zeitung aus dem Schreiben. Ihre Sorge sei, dass ihr achtjähriger Sohn zu einer Pflegefamilie oder gar zu seinem Vater komme.

2010 habe Cora A. den Vater ihres dritten Kindes kennengelernt, ein halbes Jahr später wurde sie schwanger. „Er drohte mir, wenn ich das Kind bekomme, wird er mein Leben zerstören“, wirft sie dem Mann vor. „Er wollte den Kleinen niemals haben, hat mich unzählige Male zur Abtreibung ins Krankenhaus gefahren“, zitiert die „Bild“. Doch Cora A. bringt das gemeinsame Kind zur Welt.

Cora A. sei misshandelt und sexuell genötigt worden

Ihr Ex-Partner sei dem Bericht nach ein „Sadist“ gewesen, sie sei misshandelt und sexuell genötigt worden. Angeblich habe sie mehrfach Anzeige gegen den heute 60-Jährigen erstattet und sei ins Frauenhaus geflohen. Doch sie kehrte zurück, immer „in der Hoffnung, diesmal wird es anders“.

Cora A. bestreitet die Vorwürfe, sie sei kaufsüchtig. Dies wurde in den Medien häufig im Zusammenhang mit ihrer Haftstrafe wegen Betrugs berichtet. Ihr sei „nur unzählige Male die Existenz zerstört“ worden. Sie habe immer wieder bei Null anfangen müssen, so auch jetzt. „Wir haben alles zurückgelassen. Es war nicht leicht.“

Auch der Vater äußert sich

Letztendlich habe sie keinen anderen Ausweg gesehen, als abzutauchen. „Ich wollte dem Kampf mit dem Psychopathen, den Gerichten, den Gläubigern, den Schulden und allen anderen Problemen ein Ende setzen.“

Der Vater des Achtjährigen sagte gegenüber der „Bild“: Seine Ex-Partnerin nehme es „mit der Wahrheit nicht ganz so genau“. Dass sie Schulden habe, hätte er nicht gewusst. „Die Idee war aber nie, mit der Frau gemeinsam ein Kind zu haben.“

