Drei Tage im Sarg: Frau beinahe lebendig eingeäschert

Eine 70-jährige Frau wäre in Thailand beinahe eingeäschert worden – dabei war sie noch am Leben. Ihr Mann bemerkte dies kurz vor der Bestattung. Zuvor hatte die Frau drei Tage lang in einem Sarg gelegen.

Vancouver. Nur wenige Minuten vor ihrer Einäscherung konnte eine Frau in Thailand vor dem sicheren Tod gerettet werden. Die 70-Jährige hatte zuvor drei Tage lang im Sarg gelegen, obwohl sie gar nicht tot war. Das berichtet die „Daily Mail“.

Der Ehemann der Frau hatte beim Waschen ihres Gesichts bemerkt, dass sie noch atmet. Das Ritual fand kurz vor der Einäscherung statt – es handelte sich laut dem Bericht um eine buddhistische Beerdigung. Zudem sollen ihre Augen gezuckt haben, berichtet der Mann. Er sei geschockt gewesen.

„Ich war die letzte Person, die sie kurz vor der Beerdigung gesehen hat“, berichtet der Mann der Zeitung. „Ich habe ihr ein gutes zweites Leben gewünscht und sah dann plötzlich, wie sich ihre Augen bewegten.“

Frau soll bis zum Tod gepflegt werden

Die Kinder des Mannes hätten zunächst gedacht, er halluziniere. Ein Doktor bestätigte dann allerdings den Verdacht: Die Frau war noch am Leben.

Der Puls der 70-Jährigen sei allerdings sehr niedrig gewesen, sie sei auch nicht in der Lage zu sprechen. Ärzte glauben nicht, dass die Frau überleben wird. De facto war sie zum Zeitpunkt der Beerdigung aber nicht tot: „Es war noch nicht ihre Zeit, zu sterben“, sagt ihr Mann.

Der 73-Jährige sei dankbar, dass er dies bemerkt habe. Nun wollen er und seine Familie sich um seine Frau kümmern.

RND/msc

Hier weiterlesen