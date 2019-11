Bronchitis bei Sarah Connor: Wann kann sie wieder singen?

Wegen einer Bronchitis musste Sarah Connor einige Konzerte ihrer “Herz Kraft Werke”-Tour absagen. Ihre Auftritte am Wochenende scheinen aber nicht in Gefahr zu sein. Das gab die Sängerin nun auf ihrer Facebook-Seite bekannt.

Berlin. Noch liegt Sarah Connors (39) große „Herz Kraft Werke“-Tour wegen einer akuten Bronchitis der Sängerin auf Eis. Das Konzert in Zürich am heutigen Mittwoch ist abgesagt. Auch die Konzerte in Stuttgart und Mannheim konnten in den letzten Tagen nicht stattfinden.

Für ihren Auftritt in München am Samstag sieht es jedoch gut aus: „Aktuell gehen wir davon aus, dass es wie geplant stattfindet“, heißt es vom Veranstalter Semmel Concerts auf Anfrage.

Sarah Connor befindet sich also wieder auf dem Weg der Besserung, wie sie auch selbst auf Facebook bekanntgab. „Ich bin endlich wieder zu Hause und es geht mir viel besser“, schrieb sie. Sogar für das Konzert am Freitag in Leipzig machte sie ihren Fans Hoffnung: „Soweit stehen alle Lichter auf grün, dass wir uns am Freitag in Leipzig sehen!“

„Es bricht mir das Herz“

Am Dienstag hatte die Sängerin auf Instagram erklärt, dass sie an einer Bronchitis erkrankt sei und deswegen „ein paar Tage im Bett bleiben“ müsse. „Es bricht mir das Herz“, heißt es in dem Post unter anderem.

„Wir sind alle enttäuscht, dass diese mega Tour jetzt so abrupt unterbrochen wird.“ Die bisher abgesagten Konzerte werden nachgeholt versprach Sarah Connor ihren Fans. Ihr Team arbeite „fieberhaft an Nachholterminen“.

