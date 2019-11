Verärgerter Bringdienst wirft Kundin Pizza ins Gesicht

Ein Pizzabote hat einer hungrigen Kundin nach einer Auseinandersetzung Essen mitten ins Gesicht. Die Frau stellte Anzeige wegen Körperverletzung.

Bückeburg. Ein offensichtlich verärgerter Pizzabote hat einer Kundin am Montagabend in Bückeburg eine bestellte Pizza ausgeliefert. So weit eigentlich noch keine Nachricht, hätte der Mann das nicht „sehr ungalant, aber dafür überraschend gleich mundgerecht“ getan, wie die Polizei den Vorfall umschreibt.

Die Geschichte ging den Angaben der Beamten zufolge so: Weil es unterschiedliche Auffassungen zwischen Bestell- und Lieferzeit gegeben und die Kundin die Lieferung schließlich abgelehnt habe, entnahm der Pizzabote die italienische Delikatesse dem Karton und warf sie der Bückeburgerin aus etwa einem Meter Entfernung mitten ins Gesicht.

Bekleidung wurde durch fliegende Pizza verschmutzt

Die Oberbekleidung der Kundin und der Türrahmen wurden durch das Wurfgeschoss verschmutzt. Weil die Bückeburgerin ein „leichtes Brennen“ im Gesicht verspürte, nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen einer Körperverletzung auf.

RND/kiel

