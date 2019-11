15-Jährige soll Halbbruder (3) in Detmold erstochen haben – Fahndung

Ein entsetzliches Verbrechen erschüttert das nordrhein-westfälische Detmold: Eine 15-Jährige soll ihren dreieinhalbjährigen Halbbruder mit einem Messer getötet haben – das Mädchen ist flüchtig, die Polizei sucht nach ihr.

Bielefeld. Ein 15 Jahre altes Mädchen aus Detmold (NRW) steht im Verdacht, ihren dreieinhalbjährigen Halbbruder mit einem Messer getötet zu haben. Es läuft eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Teenager.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass die dringend tatverdächtige Oliwia-Marta Kargol ihrem Halbbruder am Mittwochabend mit einem Messer die tödlichen Verletzungen zugefügt hat, teilten Polizei Bielefeld und Staatsanwaltschaft Detmold am Donnerstagmorgen in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die 15-Jährige flüchtete, die Polizei fahndet nach dem Mädchen, veröffentlichte auch ein Foto von ihr.

Oliwia-Marta Kargol ist 1,75 Meter groß und hat schulterlange, schwarze Haare und eine kräftige Figur. Zum Tatzeitpunkt trug sie eine schwarze Jacke, einen roten Pullover und schwarze Leggings. Die Polizei hat eine 15-köpfige Mordkommission „Neuland“ eingerichtet. Die Hintergründe für die Tat sind den Angaben zufolge noch unklar.

