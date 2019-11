Streit um Chicken-Sandwich: Mann (28) in Fast-Food-Filiale erstochen

In Washington D.C. wurde ein 28-jähriger Mann im Streit um die Bestellung ein Chicken-Sandwich mit einem Messer erstochen. Der Angreifer ergriff danach die Flucht.

Washington D.C.. Im U.S.-Bundesstaat Maryland wurde ein Mann im Streit um ein berühmtes Chicken-Sandwich der Fast-Food-Kette „Popeyes“ erstochen. Wie die „New York Times“ berichtete, wurde das 28-jährige Opfer von einem anderen Kunden angesprochen, während es in der Warteschlange stand. Kurz darauf brach ein handgreiflicher Streit aus, in dem der Mann mit einem Messer in den oberen Brustbereich gestochen wurde. Der Angreifer ergriff daraufhin mit seiner weiblichen Begleitung die Flucht.

Alles nur wegen eines Sandwichs

Das Prince George’s County Police Department stehe nun vor der Frage, wie ein banaler Streit innerhalb von 15 Sekunden in einen Mord übergehen konnte, zitiert die „New York Times“ einen ermittelnden Komissar. Vor allem, da sich Täter und Opfer bis zum Vorfall in der Fast-Food-Filiale noch nie begegnet seien. Der lebensgefährlich verletzte 28-Jährige sei nach der Attacke schnellstens ins Krankenhaus gebracht worden, jedoch dort infolge der Verletzung gestorben. Wie die Tageszeitung weiter berichtete, habe die Polizei bereits Zeugen in der Filiale befragt und suche nun nach Hinweisen zu dem Täter und seiner der Frau, die ihn begleitet hatte.

Nachfrage führte zu Lieferengpässen

Das „Popeyes“ Chicken-Sandwich erlangte in der Vergangenheit große Popularität in der amerikanischen Bevölkerung. Unter anderem, weil in den sozialen Medien eine Diskussion darüber geführt wurde, ob das gleiche Sandwich der konkurrierenden Fast-Food-Kette „Chick-fil-A“ besser oder schlechter als das von „Popeyes“ sei. Laut der „New York Times“ habe „Popeyes“ das Sandwich sogar kurzzeitig aus dem Angebot nehmen müssen, weil die Nachfrage zu groß wurde.

